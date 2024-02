Eindrücke vom Busstreik in Kaiserslautern

per Mail teilen

Kaiserslautern:

In der Westpfalz fallen heute den ganzen Tag über die Busse und Ruftaxis aus. Grund ist ein Streik der Busfahrerinnen und Busfahrer, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hatte. Lediglich im Donnersbergkreis und im Umland von Pirmasens fahren die Busse. Helen Roth war heute Morgen am Busbahnhof in Kaiserslautern.

Mein Weg durch die Stadt hat es schon gezeigt und hier am Busbahnhof in Kaiserslautern bestätigt sich der Eindruck: Die meisten Westpfälzer haben schon eine gewisse Streikroutine und sich wohl eine alternative zum Bus gesucht. Der Busbahnhof ist nämlich nahezu leer. Einen Herrn habe ich getroffen, der doch noch Hoffnung hatte, dass seine Linie heute fährt. Aber daraus wurde nichts. Er hat mir gesagt, dass er nun eben eine halbe Stunde zu seiner Arbeit laufen muss. Dann habe ich noch mit ein paar Taxi-Fahrer gesprochen. Sie rechnen schon damit, dass sie heute etwas mehr zu tun haben werden. Die allermeisten Menschen, so schätzen sie, blieben aber im Homeoffice.