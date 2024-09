Der Mann, der in der Nacht auf Freitag in die Polizeiinspektion in Linz mit einer Machete eingedrungen ist, war laut Oberstaatsanwaltschaft Koblenz islamistsich motiviert. In seiner Wohnung wurde eine Flagge des "Islamischen Staats" gefunden. Bei seiner Tat habe er gedroht die Polizistinnen und Polizisten umzubringen und "Allahu Akbar" gerufen.