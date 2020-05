per Mail teilen

Rheinland-Pfalz wird wegen der Coronakrise in diesem Jahr zwei Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als bislang geplant. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung hervor.

Danach kann Rheinland-Pfalz nur noch mit 13,3 Milliarden Euro rechnen. Das teilte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Donnerstag mit. Für das nächste Jahr werden rund 875 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen erwartet als bisher vorausgesagt. Die Landesregierung werde daher einen zweiten Nachtragshaushalt in diesem Jahr aufstellen. Der Entwurf werde nach der Sommerpause fertig sein und dann im Parlament beraten. Außerdem kündigte Ahnen an, solche Einnahmeverluste könnten nur über neue Kredite finanziert werden.

Ahnen kündigt Rettungsschirm für Kommunen an

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz müssten im laufenden Jahr mit insgesamt rund 640 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen rechnen. "Die Einnahmen der Kommunen stürzen beispiellos ab", sagte der Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). "In die städtischen Haushalte werden Finanzlöcher gerissen, wie wir sie noch nie erlebt haben."

Ahnen erklärte, die Landesregierung stehe zu ihren Kommunen und werde ihnen deshalb einmalig die Hälfte der ausbleibenden Gewerbesteuer-Einnahmen ersetzen.

Dauer 2:51 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Michael Ebling zum angekündigten Schutzschirm für Kommunen Das Land hat angesichts der Steuereinbußen Hilfen für die Kommunen angekündigt. Der Vorsitzende des Städtetages Rheinland-Pfalz, der Mainzer OB Michael Ebling (SPD), zeigte sich erleichtert darüber. Video herunterladen (6,9 MB | MP4)

Zudem kündigte die Finanzministerin einen dreistelligen Rettungsschirm an. Dieser gestaltet sich folgendermaßen: Bereits beschlossene Mittel von 100 Millionen Euro aus dem ersten Nachtragshaushalt der Corona-Krise, rund 400 Millionen Euro aus der sogenannten Stabilisierungsrechnung im kommunalen Finanzausgleich; dabei werden Mindereinnahmen der Kommunen aufgrund ihres Anteils an Landeseinnahmen nicht eins zu eins weitergereicht und etwa 200 Millionen Euro, indem das Land die Hälfte der Mindereinnahmen bei der den Kommunen zustehenden Gewerbesteuer übernimmt. "wir erwarten, dass sich der Bund auch beteiligen wird", sagte Ahnen.

Das sei zwar kein Rundum-Sorglos-Paket, aber ein gutes, sagte die Ministerin zu den drei Elementen im Umfang von insgesamt 700 Millionen Euro. Sie wies darauf hin, dass originäre Steuereinnahmen für das Land ungefähr 80 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachten, für die Kommunen ungefähr 40 Prozent.

Alleine bei Kommunen rund eine Milliarde weniger

Zuvor hatte der rheinland-pfälzische Gemeinde- und Städtebund bereits vor Steuerausfällen "in gigantischen Höhen" wegen der Coronakrise gewarnt und den nun zugesagten Schutzschirm gefordert. Geschäftsführer Karl-Heinz Frieden sagte dem SWR: "Seit der Nachkriegszeit hatten wir solch eine schlimme Zeit noch nicht. Das wird wahrscheinlich selbst die Finanzkrise von 2008/2009 toppen." Allein für die Kommunen in Rheinland-Pfalz rechnet er mit Ausfällen von etwa einer Milliarde Euro. Außerdem müssten die Kommunen Einnahmeausfälle etwa in Museen und Schwimmbädern verkraften. Dann kämen die coronabedingten Krisenkosten hinzu.

Insgesamt sinken wegen der Corona-Pandemie erstmals seit der Finanzkrise 2009 die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Laut Steuerschätzer nimmt der Staat in diesem Jahr rund 98,6 Milliarden Euro weniger ein als erwartet. Für die Länder rechne man mit Steuerausfällen in Höhe von 35 Milliarden Euro.