Mann kommt bei Brand in Neuerburg ums Leben

Bei einem Brand in Neuerburg in der Eifel ist am Samstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Noch ist unklar, warum das Feuer in dem Wohn- und Geschäftsgebäude ausbrach. Es liegt direkt neben einer Flüchtlingsunterkunft. Die Kriminalpolizei ermittelt.