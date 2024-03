per Mail teilen

Ein Jahr ist es her, dass zwei Mädchen die 12-jährige Schülerin Luise aus Freudenberg getötet haben. Weil die Stadt im Siegerland direkt an der Grenze zu uns liegt, sind damals auch rheinland-pfälzische Polizisten an der Suche beteiligt gewesen. Diese endete schon einen Tag nach dem Verschwinden von Luise, mit dem Auffinden ihrer Leiche. Ein Fall, der bis heute viele Menschen erschüttert.