So leben Ukrainer in RLP und unterstützen ihr Land im Krieg

Für die Ukraine ist der 24. August 2022 ein besonderer Tag. Ministerpräsidentin Dreyer sagte, Rheinland-Pfalz helfe der Ukraine auch weiterhin. Unterstützung kommt auch von Bürgerinnen und Bürgern sowie Ukrainern in RLP.

Der 24. August 2022 soll an zwei wichtige Daten erinnern: Zum einen begann genau ein halbes Jahr vorher der russische Angriffskrieg. Gleichzeitig jährt sich auch zum 31. Mal die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion.

Menschenkette in Mainz am Abend

Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag hat der ukrainische Verein Mainz am Abend auf der Theodor-Heuss-Brücke eine Menschenkette gebildet. Die Polizei zählte mehr als 900 Teilnehmende. Die Menschen kleideten sich in den ukrainischen Nationalfarben und brachten Fahnen und Plakate mit. Eine Sprecherin des ukrainischen Vereins sagte, dieser Tag sei eigentlich ein wichtiger Feiertag mit großen Festen und Zeremonien in der Ukraine. In diesem Jahr habe er einen bitteren Beigeschmack.

Wie Menschen aus der Ukraine in Sammelunterkünften leben

Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen sechs Monaten 43.601 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, meist Kinder und Frauen und inzwischen besuchen 9.324 ukrainische Kinder rheinland-pfälzische Schulen. Die Menschen sind überall im Land untergekommen - einige von ihnen haben im Donnersbergkreis ein neues, vorübergehendes Zuhause gefunden, in zwei Sammelunterkünften.

Michael Strake: "Waffen sind keine Lösung"

Michael Strake engagiert sich seit vielen Jahren in der "Friedensinitiative Westpfalz". Nach einem halben Jahr Ukraine-Krieg bilanziert er: Waffen sind keine Lösung.

Krankenschwester hilft in Ukraine und lässt eigene Familie zurück

Viele Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-Pfalz setzen sich für die Menschen in der Ukraine ein. Eine von Ihnen ist die Krankenschwester Alla Kramer aus dem Taunus. Sie fuhr im Februar in die Ukraine und ließ ihre Familie zurück.

Geflüchtete hilft Landsleuten

Myroslava Pylypiv flüchtete mit ihren zwei Kindern vor dem Krieg und kam über Polen nach Rheinland-Pfalz. Die 32-jährige Mutter hat es geschafft wieder nach vorne zu schauen. Jetzt hilft sie anderen Geflüchteten in der Pfalz, Arbeit zu finden. Bislang konnten rund 200 Geflüchtete in den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz integriert werden, so das Arbeitsministerium.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer: "Wir stehen fest an der Seite der Ukraine"

Die Ukraine feiere ihren Unabhängigkeitstag und dazu gratuliere Rheinland-Pfalz herzlich, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Rheinland-Pfalz stehe fest und entschlossen an der Seite aller Ukrainer und Ukrainerinnen.

Aus Anlass des Nationalfeiertags der Ukraine hatte die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz die ukrainische Flagge gehisst.

Der 31. Jahrestag der Unabhängigkeit sei auch mit Angst und Trauer verbunden, sagte Dreyer. Der Beginn des russischen Angriffskriegs dauere auf den Tag genau seit sechs Monaten an. "Gemeinsam mit den Menschen in der Ukraine blicken wir deshalb leider auf sehr viel Leid, welches in ihrem Land derzeit geschieht." Rheinland-Pfalz werde auch weiterhin Unterstützung leisten, wo diese nötig sei, so Dreyer weiter.

Die Landesregierung will die Beziehungen zur Ukraine zudem vertiefen. Derzeit werde geprüft, wie diese "auf kommunaler und regionaler Ebene durch etwaige Partnerschaften" gestärkt werden könnten, teilte die Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, Staatssekretärin Heike Raab (SPD), mit.