Ein GDL-Lokführer erzählt

Mittwoch war der erste Tag des Lokführerstreiks, bis Freitagabend soll der Ausstand noch dauern. Viele Bahnsteige blieben leer. Der Grund ist der Tarifstreit mit der Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) beklagt eine hohe Arbeitsbelastung, viel Schichtarbeit, relativ wenig Geld - SWR-Reporterin Sina Weber hat in der Pfalz einen Lokführer gefragt, was ihn im Alltag so anstrengt.