Im Stadtgebiet Mainz und den umliegenden Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms war am Montagabend zeitweise der Notruf 112 ausgefallen. Grund war wohl ein technischer Defekt.

Gegen 20:45 Uhr hatte die Feuerwehr mitgeteilt, dass die Störung behoben ist und Notrufnummer 112 wieder erreichbar ist. Der Ausfall dauerte insgesamt gut eine Stunde. Betroffen waren das Stadtgebiet Mainz und die umliegenden Landkreise. Kurz vor 20 Uhr war bemerkt worden, dass die Telefonanlage der Leitstelle für Mainz sowie die Landkreise Alzey-Worms und Mainz-Bingen ausgefallen war.

Zentrale Kommunikationstechnik auf der Feuerwache war ausgefallen

Offenbar war die Zentrale Kommunikationstechnik auf der Feuerwache in Mainz-Bretzenheim am Montag ausgefallen, sagt Michael Ehresmann, Pressesprecher der Feuerwehr Mainz, am Mittwoch im Gespräch mit dem SWR. Das habe auch dazu geführt, dass die Telefonanlage in der Leitstelle nicht mehr funktioniert hat. "Ob es ein Festplatten- oder Software-Fehler war, ist aber weiterhin nicht klar", so Ehresmann.

Feuerwehr hatte mit Warn-Apps über den Notrufausfall informiert

Die Feuerwehr hatte am Montagabend nach dem Ausfall der Notrufnummer eine Warnmeldung über Cell-Broadcast und Warn-Apps wie KATWARN verschickt und die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich in dringenden Fällen über die 110 zu melden. Zudem sollte man sich über andere Medien informieren.

Warum wurde vor einer "Extremen Gefahr" gewarnt? Laut Michael Ehresmann von der Feuerwehr Mainz gibt es verschiedenen Warnstufen, vor denen die Rettungskräfte zum Beispiel mit Warn-Apps wie KATWARN oder NINA warnen können. Um aber über Cell-Broadcast eine Warnung direkt auf die Handys der Bürgerinnen und Bürger zu schicken, müsse die Feuerwehr die Warnstufe "Extreme Gefahr" auswählen. "Natürlich müssen wir uns das gut überlegen", sagt Ehresmann. Wenn aber jemand im Stress ist, weil ein Verwandter zum Beispiel nicht mehr atmet, könne eine solche Information auch Leben retten. Deshalb habe sich die Feuerwehr bewusst dafür entschieden, mit der Warnstufe "Extreme Gefahr" auch über Cell-Broadcast vor dem Notrufausfall zu warnen. "Dafür haben wir auch in Kauf genommen, dass andere sich vielleicht gestört fühlen oder es übertrieben finden", so Ehresmann.

Nach etwa einer Stunde ging die Feuerwehrleitstelle wieder in den Regelbetrieb. Zuvor waren alle technischen Komponenten neu gestartet und auf einwandfreie Funktion überprüft worden.

Während des Ausfalls kam es zu einer Brandmeldung in Mainz-Hechtsheim, die über den Notruf 110 einging. Einsatzfahrzeuge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert, der Einsatz stellte sich aber als Fehlalarm heraus.

Kritik der Feuerwehr an unnötigen Anrufen

Allerdings hielten sich nicht alle an den Aufruf der Feuerwehr, die noch funktionierende Notrufnummer 110 nur im Notfall zu benutzen. Sowohl die Polizei als auch die Rettungsleitstelle verzeichneten mehrere Dutzend Anrufe, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger nach der Ursache des Ausfalls erkundigten - obwohl kein Notfall vorlag. Damit würden Leitungen unnötig blockiert, hieß es.