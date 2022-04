Der Wunsch nach Frieden stand am Ostermontag beim ökumenischen Gottesdienst in Trippstadt im Kreis Kaiserslautern im Mittelpunkt. Am Haus der Nachhaltigkeit gibt es jedes Jahr an Ostern zu einem anderen Thema eine Messe. Aktuell geht es auch in einer Ausstellung um das Motto "Tisch". mehr...