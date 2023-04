Eier-Weitwurf und Eierkibben

Dass bunte Ostereier nicht nur zum Suchen und Essen geeignet sind, zeigen gleich mehrere ungewöhnliche Osterbräuche hier in Rheinland-Pfalz. Besonders beliebt: der Eier-Weitwurf in Horhausen im Westerwald und das so genannte Eierkibben in Winningen an der Mosel.