Der Liedermacher und Autor Wolf Biermann (83) wird mit der Ehrendoktorwürde der Universität Koblenz-Landau ausgezeichnet. Biermann werde für seine besonderen Verdienste um Literatur und Wissenschaft geehrt, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Literaturwissenschaftlerin Kerstin Stüssel würdigte sein "enormes performatives Potenzial für Provokation und Aufmerksamkeitsgewinn" mit dem er auch "wichtige Beiträge für die Kulturwissenschaft" geliefert habe. Biermann lebte in der DDR, wurde dort aber wegen seiner Kritik an Staat und Partei mit einem Auftritts- und Veröffentlichungsverbot belegt. 1976 bürgerte ihn die DDR aus.