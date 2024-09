Der Feuerwehreinsatz in der Nacht. Die Tafel, an der bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden. Oder das Sport-Training für die Kinder. Ohne Ehrenamtliche wäre das alles nicht möglich. 1,5 Millionen Menschen üben aktuell in Rheinland-Pfalz ein Ehrenamt aus. Beim Ehrenamtstag in Bitburg konnten manche von ihnen ihre Erfahrungen austauschen.