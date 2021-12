Ehrenamtstag in Bad Kreuznach

per Mail teilen

Trotz Corona hat der rheinland-pfälzische Ehrenamtstag am letzten August-Samstag in Bad Kreuznach stattgefunden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dankte beim Rundgang den Helfern und Helferinnen persönlich, die von ihrer Motivation und ihren Erlebnissen berichteten. Den diesjährigen Sonderpreis bei der SWR-Ehrensache hat Dreyer den vielen Freiwilligen in der Flutkatastrophe gewidmet.