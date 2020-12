Wie wertvoll für die Gesellschaft ehrenamtliches Engagement ist, zeigt sich während der Corona-Pandemie. Einige, die sich seit Monaten in Rheinland-Pfalz engagieren, haben jetzt von ihren Erfahrungen berichtet.

Nicht nur an den vielen Teststationen sind Ehrenamtler im Einsatz, auch Mobile Tafeln, Einkaufs- und Nachbarschaftshilfe oder Seniorendienste sind ohne ihre Unterstützung nicht denkbar.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte in dieser Woche acht Ehrenamtler zu einem Video-Meeting zusammengebracht, wo sie von ihren besonderen Erfahrungen in den letzten Monaten berichteten, stellvertretend für viele in Rheinland-Pfalz. Was sich bei dem Treffen unmittelbar mitteilt, ist die Begeisterung für die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die sie offenbar alle als "sinnstiftend" erfahren, wie es Sandra Heckenberger, eine der Teilnehmerinnen, nennt. Heckenberger hatte sich bei einer Mobilen Tafel in Kaiserslautern engagiert, nachdem das Unternehmen, in dem sie beschäftigt war, im Zuge der Corona-Krise Kurzarbeit anmelden musste.

Keine Erfahrungen mit Aggressionen in der Corona-Zeit

Durchaus überraschend angesichts mancher Berichte aus jüngster Zeit über Aggressionen gegen Rettungskräfte und Helfer: Alle haben fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Übereinstimmend berichten die Ehrenamtler, dass die Dankbarkeit, die ihnen entgegengebracht werde, Motivation und Lohn zugleich sei. Die Bevölkerung wisse, "was die Blaulichtfamilie leiste". Aber man werde in der Corona-Zeit auch intensiv mit Dingen konfrontiert, die man sich vorher nicht habe vorstellen können.

Christian Keilen vom DRK-Kreisverband Trier-Saarburg war an der Corona-Teststation für Reiserückkehrer auf dem Rastplatz Markusberg bei Trier im Einsatz. Anfangs sei man ins kalte Wasser geworfen worden, erzählt er. Aber es sei eine spannende Herausforderung gewesen, die Infrastruktur aufzubauen. Das habe ihn motiviert. Er habe ausschließlich freundliche Begegnungen erlebt. Auch bei brütender Hitze im Sommer hätten die Reiserückkehrer geduldig längere Wartezeiten ertragen, und das "nach einer Fahrt von 1.000 Kilometern mit kleinen Kindern" im Auto. Das sei außergewöhnlich gewesen.

Ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nehmen in Bitburg die Daten der Personen auf, die auf das Coronavirus getestet werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Harald Tittel

Arbeit an Corona-Teststationen zunehmend digitaler geworden

An den Teststationen sei der Umgang mit den Proben und Formularen beziehungsweise deren Weiterleitung mehr und mehr digitaler geworden, berichtet Keilen von der Teststation am Markusberg. Teils habe man zur Sicherheit zugleich analog und digital gearbeitet. Aber auch anfangs, als das Ausfüllen der Papiere "Handarbeit" gewesen sei, habe es genug Kontrollmechanismen gegeben. "Wir sind digitaler geworden", erläutert Andrea Elsen, die im Eifelkreis Bitburg-Prüm eine Corona-Sichtungsstelle des Gesundheitsamtes leitete. Mittlerweile arbeiteten die Teams mit Kartenlesegeräten, um die Daten der Menschen zu erfassen. Die Daten würden automatisch an die Kreisverwaltungen und das Labor übertragen. Zunächst sei alles schriftlich festgehalten und mehrfach kontrolliert worden.

Andrea Elsen, ehrenamtliche DRK-Mitarbeiterin aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm Pressestelle DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Vor dem Internationalen Tag des Ehrenamtes heute zog das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine positive Bilanz zu den Corona-Teststationen, die im Sommer aufgebaut wurden. Rund 2.650 Ehrenamtler aus 30 DRK-Kreisverbänden im Land seien in den vergangenen Monaten im Einsatz gewesen.

Alles begann mit der Corona-Quarantäne in Germersheim

So waren rheinland-pfälzische Ehrenamtliche zu Jahresanfang unter den ersten, die sich in Deutschland den Herausforderungen der Pandemie stellen mussten. Eine Gruppe von Freiwilligen war im Februar für die Betreuung von Deutschen zuständig, die aus dem chinesischen Wuhan evakuiert und zunächst in einer Kaserne in Germersheim unter Quarantäne gestellt worden waren.

Damals habe noch niemand wirklich gewusst, worauf es in der Pandemie ankomme, erinnert sich Oliver Talke, Landesbeauftragter für Betreuungsdienst beim DRK. Der Westerwälder sagt auch, den Dank der Betroffenen habe man "jeden Tag gespürt". Beeindruckend fand er auch die Kollegialität unter den Helfern aus verschiedenen Bereichen, so psychisch belastend es auch gewesen sei. Die Menschen in Quarantäne hätten gewusst: "Wir sind mit ihnen da, wir sind für sie da." Die Stimmung sei insgesamt positiv gewesen, allenfalls habe es Kritik an den Behörden allgemein gegeben.

Oliver Talke, ehrenamtlicher DRK-Mitarbeiter aus dem Westerwald Pressestelle DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V

Auch andere in der Runde sprechen von "tollen Teams", in denen sie seien. Gemeinsames Arbeiten mache das Ehrenamt aus. Jeder "finde sein Eckchen". Im Ehrenamt müsse man mehr aufeinander zugehen als in Arbeitsverhältnissen sonst und den Leuten Zeitfenster ermöglichen.

Einsatz in Corona-Impfzentren wird vorbereitet

Das Deutsche Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz (DRK) bereitet sich inzwischen auf einen Einsatz in den geplanten Corona-Impfzentren und mobilen Impfteams vor. Derzeit würden medizinisches Fachpersonal, Verwaltungskräfte und eine Teamleitung für Impfteams gesucht, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch in Mainz. Die Abstimmungen, inwieweit auch ehrenamtliche Helfer beteiligt würden, liefen noch.

Der Präsident des DRK in Rheinland-Pfalz, Rainer Kaul, erwartet aber eine besondere Rolle für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den nächsten Wochen beim Aufbau der zahlreichen Impfzentren und mobilen Impfteams. "Ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wird das in der Startphase in vielen Fällen nicht gehen", so Kaul in einer Mitteilung. Mit Blick auf die zurückliegenden Monate zog er anlässlich des Internationalen Ehrenamtstages eine positive Bilanz: "Was wir hier seit Jahresanfang erlebt haben, ist ein großer Akt der Solidarität."

Für das DRK arbeiten nach eigenen Angaben rund 16.000 Ehrenamtliche in Rheinland-Pfalz. Seit 1986 wird auf Beschluss der Vereinten Nationen in jedem Jahr am 5. Dezember der Internationale Tag des Ehrenamtes begangen.