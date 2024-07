per Mail teilen

Ein Ehepaar aus dem Kreis Mayen-Koblenz ist in der Nacht zum Dienstag auf der A3 in Bayern tödlich verunglückt. Die Eheleute waren auf dem Rückweg aus dem Urlaub, gemeinsam mit ihren zwei erwachsenen Töchtern und einem 19 Jahre alten Freund der Töchter. Der junge Mann saß am Steuer. Er und die Töchter wurden schwer verletzt.