Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:09 Uhr 🐑 Tierischer Sch(l)afgast bei der Polizei Getreu dem Motto: "Kein Ticker ohne Tiergeschichte!", will ich euch diese nicht vorenthalten. Die Story spielt zwar eigentlich gestern, hat es aber zeitlich nicht in den Ticker geschafft. In der Nacht zum Mittwoch hatte die Polizei Betzdorf eine ziemlich ungewöhnlichen Schlafgast. Autofahrer hatten ein Schaf auf einer Straße gemeldet. Die Beamten nahmen das Tier kurzerhand mit zur Wache. Und den Rest könnt ihr euch auf Instagram anschauen:

6:05 Uhr 👨‍💻 Glasfaserausbau: Vereinbarung unterzeichnet In Rheinland-Pfalz soll bis zum Jahr 2030 jeder Haushalt und Betrieb einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet haben. Eine entsprechende Vereinbarung haben Vertreter von Landesregierung, Kommunen und Unternehmen unterzeichnet. Darin verpflichten sich die Unternehmen, den Glasfaser-Ausbau schnell voranzubringen. In Regionen, wo sich das wirtschaftlich nicht lohnt, weil dort zu wenig Leute wohnen, teilen sich Bund, Land und Kommunen die Kosten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte, dass dies nur in absoluten Ausnahmefällen und nach gründlicher Prüfung der Fall sein könne. Darüber berichtete SWR1/3/4 am 20. September um 23:00 Uhr

6:04 Uhr ⚽️ Pech für Union Berlin in der Champions-League, Bayern gewinnt Gestern war großer Fußball-Abend. Habt ihr auch geschaut? Für alle, die es verpasst haben sollten: Das erste Spiel in der Fußball-Champions-League hat Union Berlin gestern Abend bestritten. Gegner war ausgerechnet Real Madrid. Die Köpenicker hielten sich wacker gegen die spielstarken Königlichen. Bis in die Nachspielzeit sah es nach einem Punktgewinn aus, dann kam Real doch noch zum einzigen Tor des Abends und gewann mit 1:0. Bayern München ist auch ohne seinen gelb-rot-gesperrten Coach Thomas Tuchel erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen Manchester United war die Leistung am Abend allerdings durchwachsen. 4:3 haben die Bayern ManU letztendlich geschlagen. Champions League, 1. Spieltag Champions League, 1. Spieltag: Der FC Arsenal wurde seiner Favoritenrolle gegen die PSV Eindhoven zum Auftakt in die Champions League gerecht. Galatasaray Istanbul hat einen Fehlstart gerade noch abgewendet.

6:03 Uhr 🍃 Das Wetter: Es wird herbstlicher! Langsam wird es herbstlicher in Rheinland-Pfalz. Bereits am Donnerstagvormittag ziehen ein paar Wolken auf. Am Nachmittag dann bringt eine Kaltfront Schauer und Gewitter - teils auch mit Sturmböen. Mit 19 bis 26 Grad ist es zuvor noch mal relativ mild. Auch am Freitag gibt es noch Regen. Erst am Samstag zieht der Regen ab, der Sonntag wird dann trocken. Video herunterladen (25,1 MB | MP4)