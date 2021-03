Der Lebensmittelhändler Edeka ruft eine tiefgekühlte Beerenmischung mit Sauerkirschen der Eigenmarke "Gut & Günstig" zurück. In den 750 Gramm schweren Beuteln könnten sich spitze metallische Fremdkörper befinden, teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien die Mindesthaltbarkeitsdaten 19. und 30. Oktober 2022, 19. November 2022, 3. Dezember 2022 sowie 7. Januar 2023. Der Artikel sei überwiegend bei Edeka und Marktkauf in Nordrhein-Westfalen sowie in angrenzenden Gebieten von Rheinland-Pfalz und Niedersachsen angeboten worden. Kunden können die entsprechenden Produkte auch ohne Kassenbon in die Geschäfte zurückbringen und bekommen den Kaufpreis erstattet.