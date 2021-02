Edeka Südwest hat zwei Sorten abgepacktes Hackfleisch zurückgerufen, weil sich möglicherweise blaue Kunststoffteile in den Packungen befinden. Die Waren seien auch in Rheinland-Pfalz angeboten worden, teilte der Lebensmittelkonzern am Donnerstag mit. Das Hackfleisch sei in den Lebensmittelmärkten Edeka und Marktkauf verkauft worden. Betroffen waren den Angaben zufolge die Produkte Hofglück Hackfleisch gemischt (400 Gramm, Verbrauchsdatum 25. Februar) sowie Edeka Bio Bioland Hackfleisch gemischt (400 Gramm, Verbrauchsdatum 26. Februar), jeweils mit der Losnummer 21049. Andere Verbrauchsdaten oder Artikel der Marken seien nicht betroffen. Kunden, die einen entsprechenden Artikel gekauft haben, sollten diesen nicht essen und in die Filiale zurückbringen.