Kommen wir zu einem ernsten Thema: Um auf die gestiegenen Fallzahlen bei Schlaganfällen zu reagieren, hat das Verbundkrankenhaus in Wittlich seine Schlaganfallstation erweitert. Ab Mai soll es laut Chefarzt der Neurologie drei zusätzliche Betten auf der umgebauten Station geben. Das bedeute, dass man zukünftig zusätzlich mehr als 300 Patienten pro Jahr mit Schlaganfällen im Krankenhaus behandeln könne. Im Jahr 2024 wurden mehr als 900 Schlaganfallpatienten und -patientinnen in Wittlich behandelt.

7:00 Uhr

💰 WG-Zimmer in RLP werden immer teurer

Wahnsinn. Mein erstes WG-Zimmer in Mainz hat vor zehn Jahren noch 310 Euro gekostet - für 16 Quadratmeter. Heute müssen Studis in Mainz im Durchschnitt circa 530 Euro für ein WG-Zimmer zahlen. Da frag ich mich doch: Wer kann sich das noch leisten? In Koblenz kostet ein Zimmer im Schnitt 430 Euro, in Trier 415 Euro. Deutlich günstiger studiert und lebt es sich in Kaiserslautern (380 Euro) und in Landau (370 Euro).

Deutschlandweit liegen die Kosten im Schnitt bei 493 Euro, wobei es auch hier große regionale Unterschiede gibt. Am teuersten ist es in München (800 Euro), am günstigsten in Chemnitz (265 Euro).