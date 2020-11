per Mail teilen

In Bruch im Kreis Bernkastel-Wittlich ist am Samstag der Akku eines E-Bikes explodiert. Wie die Polizei Wittlich mitteilte, wollte der Besitzer den Akku des in der Garage geparkten Rades austauschen. Nach dem Wechsel stellte er ungewöhnliche Geräusche und Rauchentwicklung fest - kurz darauf explodierte der Akku. Der Mann und dessen Ehefrau erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.