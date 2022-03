Hier soll es zur Earth Hour in RLP dunkel werden

Am Samstagabend werden an vielen Orten der Welt für eine Stunde die Lichter gelöscht. Auch in Rheinland-Pfalz wollen sich Kommunen und Privatleute an der Aktion beteiligen.

Mit der sogenannten "Earth Hour" will die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Die Aktion gibt es seit 2007, weltweit machen traditionell Millionen Menschen mit. In diesem Jahr steht neben der Sorge um den Zustand des Planeten auch der Wunsch nach Frieden in der Ukraine im Fokus der Earth Hour.

Lichter aus in mehr als 35 Orten in RLP

Die Aktion beginnt jeweils um 20:30 Uhr. In Deutschland haben mehr als 600 Orte ihre Teilnahme zugesagt - nach Angaben des WWF ist das ein Rekord. Auch in Rheinland-Pfalz werden an Monumenten und öffentlichen Gebäuden in mehr als 35 Orten die Lichter ausgehen.

Kaiserdom Speyer im Dunkeln

In Speyer beispielsweise sollen insgesamt zwölf öffentliche Gebäude verdunkelt werden, unter anderem der Kaiserdom, das Altpörtel, das Rathaus, das Historische Museum der Pfalz und die Gedächtniskirche. Bereits gestern Abend hat die Stadt Ludwigshafen die Beleuchtung der Pylonbrücke ausgeschaltet.

In Landau gehen die Lichter unter anderem am Rathaus, der Villa Streccius und am Alten Kaufhaus aus. Im Rhein-Pfalz-Kreis hat die Gemeinde Dannstadt-Schauernheim ihre Teilnahme an der Earth Hour angekündigt.

Festung Ehrenbreitstein macht mit

In Koblenz werden heute Abend die Festung Ehrenbreitstein und das Deutsche Eck zeitweise ins Dunkel getaucht. In Neuwied wird das Licht, das die Raiffeisenbrücke anstrahlt, eine Stunde lang abgeschaltet.

Auch Mainzer Dom setzt Zeichen

In Worms wird die Beleuchtung unter anderem der Nibelungenbrücke, des Doms und des Rathauses abgeschaltet. In Mainz sollen nach Angaben der Stadt an rund 40 Gebäuden die Lichter ausgehen, unter anderem am Dom und der Zitadelle. In Bingen werden unter anderem die Burg Klopp, die Basilika und die Rochuskapelle ins Dunkel gehüllt.

Earth Hour an der Porta Nigra

In Trier werden unter anderem die Porta Nigra, der Dom und die Konstantinbasilika verdunkelt. In der Region beteiligen sich außerdem Idar-Oberstein, Birkenfeld und Gerolstein an der Earth Hour.

Die Stadt Kaiserslautern schaltet heute Abend für eine Stunde die Lichter in der Fruchthalle, dem Casimir-Schloss, in der Ruine Kaiserpfalz und am Fackelbrunnen aus. In der Westpfalz beteiligen sich auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken.

Darüber hinaus rufen Umweltschützer und Kommunen die Bürgerinnen und Bürger auf, sich in den eigenen vier Wänden an der Earth Hour zu beteiligen und die Lichter auszuknipsen - als Zeichen für Klimaschutz und Frieden.