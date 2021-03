Bei 60 Unfällen mit E-Rollern sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr Menschen verletzt oder sogar getötet worden. Wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht, kam eine Person bei einem E-Scooter-Unfall ums Leben. 48 Menschen verletzten sich demnach im Jahr 2020 leicht, 14 schwer. Zum ersten Mal nach Zulassung der E-Roller in Deutschland im Juni 2019 liegen den Angaben zufolge Unfallzahlen für ein gesamtes Jahr vor. Bundesweit kam es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 zu 2.155 Unfällen mit Verletzten und Getöteten, die meisten in Nordrhein-Westfalen (566). Bei fast drei von vier dieser Unfälle (etwa 72 Prozent) war demnach der Fahrer hauptverantwortlich. Rund 18 Prozent der in einen Unfall verwickelten Fahrer seien in der bundesweiten Auswertung betrunken gewesen, hieß es.