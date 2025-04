Spaziergänger fanden im Sommer am Rheinufer bei Worms die Leiche einer 15-Jährigen aus Pirmasens. Schnell war klar, wer hinter der Tat stecken könnte: die Eltern der Jugendlichen. Am Freitag wurden beide zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Eltern waren offenbar mit der Erziehung überfordert und wollten das Mädchen loswerden, so das Landgericht.