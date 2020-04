Wolkenloser Himmel und so gut wie kein Regen: In Rheinland-Pfalz gab es bereits die ersten Waldbrände - im April sonst eine Seltenheit.

"Die oberste Bodenschicht ist staubtrocken", so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) angesichts des außergewöhnlich trockenen Aprilwetters.

Waldbrände in Schweich, Mayen und Herxheim

Der jüngste Waldbrand betraf den Meulenwald bei Schweich im Landkreis Trier-Saarburg. Hier brannte zum Wochenstart ein 6.000 Quadratmeter großes Waldstück. Der Brand sei zudem durch den Wind begünstigt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Auch aus Mayen wurden zur Monatsmitte zwei Brände gemeldet, Anfang April brannte es in Herxheim. Zwar handelte es sich jeweils nur um vergleichweise kleine Brände mit einer zerstörten Fläche von rund 4.000 Quadratmetern, das Signal ist jedoch eindeutig: Bereits das Frühjahr ist viel zu trocken.

"April, der eher an den Sommer, als an das typische 'Aprilwetter' erinnert." SWR-Wetterexperte Gernot Schütz

Deutscher Wetterdienst warnt

In Rheinland-Pfalz sind (Stand 21. April) knapp ein Dutzend Regionen in die zweithöchste Stufe des Waldbrandgefahrenindex des DWD (Deutscher Wetterdienst) eingestuft. Unter anderem betroffen sind die Forste in Bad Dürkheim, Mainz-Lerchenberg, Hilgenroth, Trier oder auch Worms.

Auch der Grasland-Feuerindex des DWD bietet (Stand 21. April) für alle Landesteile aktuell Anlass zur Vorsicht. Demzufolge ist in den kommenden Tagen die Gefahr hoch, dass ein Feuer auf einer offenen Fläche mit abgestorbener Wildgrasauflage ausbricht.

"Da baut sich etwas auf", fürchtet ein DWD-Sprecher. In Rheinland-Pfalz erreichten die Regenmengen in der ersten Aprilhälfte nur ein Prozent der üblichen Werte.

Klare Regeln im Wald Um gerade jetzt Waldbrände zu verhindern, weisen die Forstämter auf klare Verhaltensregeln im Wald hin, die übrigens nicht nur bei der jetzt anhaltenden Trockenheit unbedingt Beachtung finden sollten.

Mehr trockene Monate erwartet

"Wie auch in den vergangenen Jahren entpuppt sich der April auch im Jahr 2020 als sehr trockener und warmer Monat, der eher an den Sommer, als an das typische 'Aprilwetter' erinnert", sagt SWR-Wetterexperte Gernot Schütz.

Möglicherweise stünde auch in den kommenden Monaten zu trockene und zu warme Witterung ins Haus, was in Zeiten der globalen Erwärmung nicht verwunderlich sei. "Das ist natürlich Spekulation, aber in den vergangenen Jahren war es häufig so. Hoffen wir mal, dass es Ende April oder im Mai eine Umstellung zu deutlich nasserem Wetter gibt."

Dauer 4:32 min Meteorologe Plöger erklärt, warum Klimawandel Trockenheit bringt Aktuell jeden Tag das gleiche Bild: Sonne, blauer Himmel, kaum Wolken - von Regen keine Spur. Was manchen mit viel Freizeit aktuell freut, schmerzt schon jetzt Land- und Forstwirte. Die wochenlange Trockenheit ist aber eine Folge des Klimawandels, erklärt der Diplom-Meteorologe Sven Plöger im Gespräch mit Jonathan Hadem - genauso wie die nicht enden wollenden Regenfälle im Winter. Audio herunterladen (4,2 MB | MP3)

Landesforsten: Bäume im Stress

Die rheinland-pfälzischen Wälder leiden seit Jahren unter den Folgen der Klimakrise. Durch die zuletzt extremen Sommer verlieren viele Bäume ihre Blätter und treiben im Frühjahr gar nicht erst wieder aus. Die Experten der rheinland-pfälzischen Landesforsten sprechen vom Trockenstress. "Je wärmer es ist, desto mehr Wasser verdunstet. Und: Die Transpiration der Bäume nimmt zu, sie schwitzen."

Zu milde und nasse Winter verstärken ebenfalls die Waldbrandgefahr. Fehlende Bodenfröste und aufgeweichte Böden begünstigen Schäden durch Stürme und Starkregen. In der Folge nimmt die Menge an Brucholz in den rheinland-pfälzischen Staatsforsten zu - optimale Brutplätze für Schädlinge wie den Borken- oder den asiatischen Laubholzkäfer.

"Blätter und Äste, die derzeit in den Wäldern am Boden liegen, sind knochentrocken, auch dadurch steigt die Waldbrandgefahr", warnt Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion.