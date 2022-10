Drohnen über der Ahr für besseren Katastrophenschutz

per Mail teilen

Katastrophenschützer haben damit begonnen, mit Hilfe von Drohnen Aufnahmen vom Ahrtal zu machen. An dem Projekt sind unter anderem das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt. Am Samstag ist die erste Drohne von der ehemaligen Seilbahnstation in Altenahr aus gestartet.