Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Team Buch hat gewonnen - und damit Tschüss! So, damit ist meine Ticker-Stippvisite in dieser Woche auch schon rum. Morgen und übermorgen begrüßt euch hier mein Kollege Florian Wagner und begleitet euch ins Wochenende. Was noch fehlt? Die Auflösung der Buch-Abstimmung, natürlich. Und da bin ich als analoger Bücherwurm doch sehr froh. Die eindeutige Mehrheit der Voting-Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist im Team Buch! Für E-Books entscheiden sich nur etwas mehr als 21 Prozent. In diesem Sinne schnappe ich mir jetzt den neuesten Krimi meines derzeitigen Lieblingsautors, kuschele mich aufs Sofa - und warte auf die Sonne, die unser Wetterfrosch ja für den Nachmittag angekündigt hat. Habt einen schönen Tag und genießt auch die Sonne, sobald sie sich zeigen mag! Wir halten euch auch nach dem Ticker wie immer auf dem Laufenden, im Web, in der SWR Aktuell App und auf den Social-Media-Kanälen.

9:48 Uhr Trierer Forscher bauen altes Römerschiff nach Zum Abschluss noch eine schöne Story aus der Welt der Wissenschaft. Ganz praktisch angewendet. Vorweg die Frage: Wer kennt noch Thor Heyerdahl und die legendäre Floßfahrt der Kon Tiki über den Pazifik? Ok, lange her. Trierer Forscher haben jetzt etwas ganz ähnliches vor. In jahrelanger Arbeit haben sie ein römisches Holzschiff nachgebaut und auf der Mosel getestet. Im Herbst wollen sie mit der "Bissula" über das Mittelmeer segeln. Nach vielen Testfahrten auf der Mosel sticht die Bissula bald im Mittelmeer in See. Universität Trier Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 9. August 2022 um 6:30 Uhr

9:39 Uhr Mainzer "Große Bleiche" ab heute wieder frei Das Projekt hatte einigen Ärger ausgelöst - das "Naherholungsgebiet" Große Bleiche in Mainz. Heute gibt die Stadt das Areal wieder für den Autoverkehr frei. Auch die Tiefgarage des Landtags ist dann wieder befahrbar. Die Abbauarbeiten auf den angrenzenden Parkplätzen dauern etwas länger. Deshalb stehen die Parkflächen laut Stadt erst ab Samstag wieder zur Verfügung. Zwischen Landtag und Schloss waren die Zufahrten in den letzten zwei Wochen gesperrt - es war ein Test für eine mögliche langfristige Sperrung des Bereichs. Eine Bilanz des Tests will die Stadt Ende August ziehen. Mainz Prozesse verspätet, keine Busse Ärger um Sperrungen im Mainzer Regierungsviertel Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, finden einige in Mainz. Es gibt Kritik an der derzeitigen Freizeit-Aktion im Mainzer Regierungsviertel. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 9. August 2023 um 9:30 Uhr

9:24 Uhr Der 9. August historisch betrachtet... 2021: Die Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre reicht in New York Klage gegen den britischen Prinzen Andrew ein. Er habe sie als 17-Jährige mehrfach missbraucht. Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. bestreitet die Vorwürfe. Im Februar 2022 wird eine außergerichtliche Einigung erzielt. 1993: König Albert II. wird vor dem belgischen Parlament vereidigt. Er folgt seinem verstorbenen Bruder Baudouin auf den Thron und ist der sechste König der Belgier. 1974: US-Präsident Richard Nixon tritt im Zuge der Watergate-Affäre zurück - als bislang einziger Präsident in der US-Geschichte. 1945: Vor 78 Jahren hat ein US-Bomber um 11:02 Uhr (Ortszeit), die Atombombe "Fat Man" über Nagasaki abgeworfen. Sie explodierte in der Luft. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch die direkte Einwirkung getötet, 75.000 weitere verletzt. 1896: Der Flugpionier Otto Lilienthal stürzt bei einem Experiment im Havelland ab und stirbt am nächsten Tag an seinen Verletzungen. Auch nach 850 Jahren noch schief wie eh und je - der schiefe Turm von Pisa. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb 1173: In Pisa wird der Grundstein für einen Glockenturm gelegt, der bereits während der Bauarbeiten wegen des instabilen Untergrunds in Schieflage gerät. Dennoch kann der schiefe Turm von Pisa nach 200 Jahren fertiggestellt werden. 378: Der römische Kaiser Valens wird von den aufständischen Westgoten in der Schlacht bei Adrianopel (heute Edirne in der Türkei) besiegt und getötet. Die Schlacht steht am Beginn der Völkerwanderung, die zum Untergang des Weströmischen Reiches führt.

9:09 Uhr "The Voice" wäre heute 60 geworden Zwischendurch ein kleiner Ausflug in die Musikgeschichte - heute wäre sie 60 geworden, DIE Pop-Ikone der 1990er Jahre. Wen meine ich? Klar, Whitney Houston. Ihre fantastische Stimme brachte ihr den Spitznamen "The Voice" ein, die Liste ihrer Hits ist schier endlos. Mit ihrer Stimme, die mühelos über drei Oktaven reichte, konnte sie jeden Popsong zu großer Kunst erheben. Whitney Houston hatte mehr Nummer-Eins-Hits in Folge als die Beatles, verkaufte mehr als 220 Millionen Tonträger und sammelte sechs Grammys ein. Mit nur 48 Jahren starb Whitney Houston 2012. Die Kollegen von SWR3 erinnern an einen ihrer größten Hits - raus mit den Taschentüchern! Audio herunterladen (4,5 MB | MP3)

8:50 Uhr Mann soll Ex-Freundin schwer misshandelt haben Bei aller professionellen Distanz und journalistischer Objektivität - bei solchen Meldungen werde ich mal so richtig sauer... In Speyer verhandelt das Amtsgericht ab heute gegen einen 22 Jahre alten Mann. Die Anklage wirft ihm unter anderem Vergewaltigung, schwere Körperverletzung und Diebstahl vor. Er soll im Februar seiner Ex-Freundin in deren Wohnung auf Kopf und Körper geschlagen haben. Am nächsten Tag habe er die Wohnungstür der Frau eingetreten, dem Opfer Haare vom Kopf abgeschnitten und ausgerissen und die Frau vergewaltigt. Die Kollegen im Studio Ludwigshafen berichten über den Prozess. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 9. August 2023 um 8:30 Uhr

8:30 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellt Details zum geplanten E-Rezept vor. Bereits seit dem 1. Juli ist es in ersten Apotheken möglich, Rezepte elektronisch abzurufen, indem das Versicherungskärtchen der Krankenkasse in ein Lesegerät gesteckt wird. Nun will Lauterbach präsentieren, wie der Ablauf zur Ausstellung eines E-Rezepts genau aussehen soll. Nach den verheerenden Überschwemmungen und dem Hochwasser der vergangenen Tage reist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Slowenien in die schwer betroffenen Gebiete. Im Mittelpunkt der Gespräche mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob stehen die Unterstützung der EU bei der Beseitigung der Schäden sowie die Prävention künftiger Naturkatastrophen. Slowenien hatte am Wochenende um Hilfe aus dem Ausland gebeten. Anhaltende schwere Regenfälle hatten seit Freitag Flüsse und Gewässer überlaufen lassen. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, Hunderte Brücken wurden weggerissen. In Nagasaki wird heute mit einer Gedenkveranstaltung und einer Schweigeminute dem Atombombenabwurf vor 78 Jahren gedacht. Am 9. August 1945 hatte ein US-Bomber um 11:02 Uhr (Ortszeit), die Atombombe "Fat Man" über Nagasaki abgeworfen. Sie explodierte in der Luft. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch die direkte Einwirkung getötet, 75.000 weitere verletzt.

8:11 Uhr Erpressung nach sexuellem Video-Chat Ein Video-Call mit einer Chat-Partnerin hat für einen älteren Herrn aus der Verbandsgemeinde Landstuhl bei der Polizei geendet. Die Frau hatte ihn aufgefordert, sich während des Chats auszuziehen - und davon offenbar heimlich Bilder gemacht. Dann drohte sie dem Mann, die Fotos zu veröffentlichen und an Freunde von ihm zu verschicken, wenn er ihr nicht 2.500 Euro zahlen würde. Der Mann zahlte nicht, die Bilder wurden tatsächlich verschickt. Daraufhin schaltete er die Polizei ein. Die ermittelt jetzt wegen Erpressung. Laut Polizei gibt es solche Fälle immer häufiger. Die Kollegen im Studio Kaiserslautern haben die ganze Geschichte - und Tipps, wie man sich schützen kann. Landstuhl Böse Überraschung nach erotischem Chat Sextortion statt Sexting: Mann aus VG Landstuhl mit Nacktfotos erpresst Eigentlich wollte er einen erotischen Chat mit einer Dame führen. Doch am Ende wurde ein Senior aus der Verbandsgemeinde Landstuhl von der Frau mit Nacktfotos erpresst. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 9. August 2023 um 7:30 Uhr

7:51 Uhr Die Lage auf den Straßen 🚗 Was ist los auf den Straßen in Rheinland-Pfalz? Hier kommt ihr zum Überblick aller Verkehrsmeldungen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:38 Uhr Nach Freisbach - auch in anderen Kommunen im Land rumort es Vom Rücktritt der Ortsspitze im südpfälzischen Freisbach habe ich ja schon erzählt. Aber das ist nicht die einzige Kommune im Land, die - salopp gesagt - stinksauer ist auf die Landesregierung wegen der Finanzlage. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Münstermaifeld, Maximilian Mumm (SPD), hält sogar eine Klage gegen das Land für möglich, genauer: gegen den neuen kommunalen Finanzausgleich. Wie die Städte und Gemeinden im Land versuchen, ihre klammen Kassen wenigstens etwas aufzufüllen, hat sich mein Kollege Dirk Rodenkirch angeschaut: Grundsteuer wird vielerorts erhöht Wie die Gemeinden in RLP mit der Finanznot umgehen Freisbach im Kreis Germersheim ist kein Einzelfall. Viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz pfeifen finanziell aus dem letzten Loch. Auch Steuererhöhungen helfen oft nur bedingt. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz

7:38 Uhr Prozess gegen "Vereinte Patrioten" - Termine fallen aus Kleiner Hinweis in eigener Sache - wir hatten im "Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz" angekündigt, dass heute am Oberlandesgericht in Koblenz der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe weitergeht. Jetzt hat das OLG mitgeteilt, dass die Prozesstage heute und morgen wegen Krankheit ausfallen.

7:10 Uhr Blick auf Abend und Nacht: Tödlicher Unfall und ein Brand in Koblenz Bei Annweiler ist gestern Abend bei einem Verkehrsunfall ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Er war auf der Bundesstraße 48 mit seinem Leichtkraftrad unterwegs in Richtung Kaiserslautern. Auf der Höhe Kirschfels geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte mit einem Auto zusammen. Der 17-Jährige starb noch am Unfallort. Ein Gutachter soll jetzt klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Im Koblenzer Stadtteil Goldgrube hat es am frühen Morgen im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer gegen 2 Uhr ausgebrochen. Sechs Personen konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen, vier mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Gegen 4 Uhr konnten die Anwohner laut Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurück. Warum das Feuer ausbrach, muss noch untersucht werden. Über diese Themen berichtete SWR 4 RLP am 9. August 2023 um 6:30 Uhr

6:54 Uhr Tag der Buchliebhaber 📚: Team Buch oder Team E-Book? Ich hab es euch in der Frühe ja schon gesagt - heute wird in den USA der National Book Lovers Day gefeiert - also der Tag der Buchliebhaber. Zum Ehrentag der Leseratten würde mich interessieren, wie ihr eure Bücher am liebsten lest? Die Abstimmung ist bereits beendet. Seid ihr Team Buch oder Team E-Book? Team Buch 78,8%

Team E-Book 21,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:38 Uhr Mehrere DRK-Krankenhäuser sind insolvent Über die desolate Finanzlage im Gesundheitswesen haben wir hier ja schon häufiger berichtet. Nun hat es fünf Kliniken im Land erwischt. Die DRK-Krankenhäuser in Altenkirchen, Alzey, Hachenburg, Kirchen und Neuwied haben einen Insolvenz-Antrag gestellt. Die Kliniken sollen aber in Eigenverwaltung saniert werden. Laut DRK läuft der Betrieb ohne Einschränkung weiter, die Mitarbeiter bekommen weiterhin ihr Geld. Grund für das Insolvenzverfahren sei die allgemein angespannte wirtschaftliche Situation, teilte das DRK mit.

6:14 Uhr Vier Weltkriegsbomben bei Rüdesheim unschädlich gemacht Aufregung gestern Abend auf der anderen Rheinseite - in der Nähe des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim in Hessen waren vier Weltkriegsbomben gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst rückte an, einer der Blindgänger war in besonders kritischem Zustand. Bahnstrecke und Straßen wurden gesperrt, der Schiffsverkehr auf dem Rhein ruhte. Knifflig war es laut Polizei, etliche Wanderer und Spaziergängerinnen im Wald rund um das Gelände aufzuspüren und in Sicherheit zu bringen. Am Ende klappte aber alles, der dickste Brocken, eine 125 Kilogramm schwere Bombe wurde kontrolliert gesprengt, drei kleinere Bomben entschärft. Rüdesheim am Rhein Rhein, Bahnstrecke und Straßen waren gesperrt Vier Weltkriegsbomben bei Rüdesheim unschädlich gemacht In der Nähe des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim am Rhein sind vier Weltkriegsbomben gefunden worden. Alle vier Blindgänger sind inzwischen unschädlich gemacht. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell RLP am 8. August 2023 um 21:45 Uhr

6:07 Uhr Chronik eines angekündigten Rücktritts Es war der Paukenschlag der vergangenen Woche - die Rücktrittsankündigung des kompletten Freisbacher Gemeinderats inklusive Bürgermeister. Die Spitze der Kommune in der Südpfalz hat aufgegeben. Gestern Abend vollzogen die Ehrenamtlichen diesen Schritt dann offiziell. Grund war unter anderem ein langer Streit um die kommunalen Finanzen und den nicht genehmigten Haushalt. Die ganze Geschichte könnt ihr hier nochmal nachlesen. Freisbach Streit um unausgeglichenen Haushalt Freisbach: Gemeindespitze tritt aus Protest zurück Im südpfälzischen Freisbach sind der Ortsbürgermeister und der Gemeinderat geschlossen zurückgetreten. Grund ist ein Streit um den noch nicht genehmigten Haushalt. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell am 8. August 2023 um 21:45 Uhr

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Prozess um den Mord an einer Frau in Sembach vor dem Landgericht Kaiserslautern wird heute ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 57-Jährigen vor, seine Ehefrau im Februar mit 14 Schüssen getötet zu haben. Sie geht von einem vorsätzlichen Tathergang aus. Der Mann hat die Tat vor Gericht bereits gestanden.

Am Oberlandesgericht in Koblenz wird heute der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe fortgesetzt. Die vier Männer im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und eine 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen unter anderem geplant haben, zunächst einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.

6:02 Uhr ⛅ Der Sommer kommt langsam zurück! Ein neues Hochdruckgebiet verdrängt ab heute Nachmittag den Regen und bringt sommerliche 20 bis 25 Grad nach Rheinland-Pfalz. Der Wind wird dann schwächer. Am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen sogar bis an die 30 Grad-Marke. Am Wochenende bleibt es warm, wird aber wieder etwas unbeständiger. Video herunterladen (29 MB | MP4)