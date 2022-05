DRK-Aktion Fackellauf im Ahrtal

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes haben am Freitag mit einem Fackellauf im Ahrtal an die Gründung des DRK 1921 erinnert. Der Wohlfahrtsverband will damit die "Flamme der Hoffnung und der Menschlichkeit" ins Ahrtal bringen. Es gab Stopps an verschiedenen Orten, die von der Flutkatastrophe betroffen waren.