Ab September soll es auch in Rheinland-Pfalz Auffrischungsimpfungen gegen Corona geben. Gedacht ist die "Booster-Impfung" zunächst nur für bestimmte Gruppen.

Die zusätzliche Impfung für bereits Geimpfte ist zunächst für Risikogruppen wie hochbetagte, pflegebedürftige und immungeschwächte Menschen gedacht. Dazu gehören nach Angaben des Gesundheitsministeriums Impfungen in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen. Dazu kommen Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Hochbetagte, die zuhause leben. Ein genaues Startdatum gibt es nach Angaben des Ministeriums noch nicht.

Hoch: Dritte Impfung für längeren Schutz

"Erste Studienergebnisse zeigen, dass bestimmte Personengruppen mit einer zusätzlichen Impfung einen längeren Impfschutz erhalten können. Durch die ausreichende Versorgung mit Impfstoff können wir nun für besonders vulnerable Personen eine weitere Impfung anbieten", erklärte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD).

Impfangebot nach Vektorimpfstoff

Nach dem Impfangebot an diese Gruppe sollen auch diejenigen eine dritte Impfdosis angeboten bekommen, die ihre ersten beiden Impfungen mit einem Vektorimpfstoff (Astrazeneca, Johnson und Johnson) erhalten hatten. Bei der dritten Impfung ist für sie eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontec, Moderna) vorgesehen. Wie lange der Abstand zwischen der zweiten und dritten Impfung sein soll, steht noch nicht fest. Eine dritte Impfung für Geimpfte mit einer Kreuzimpfung oder vollständig mit mRNA-Impfstoff geimpften Personen ist aktuell nicht geplant.

Dritte Impfungen in den Impfzentren sind nicht geplant. Die sogenannten "Booster-Impfungen" sollen über Arztpraxen angeboten werden, so Minister Hoch: "Nach Rücksprache mit unseren rheinland-pfälzischen Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft haben wir vereinbart, dass wir die Auffrischungsimpfungen grundsätzlich über die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ermöglichen. Ihr dichtes Praxennetz und ihre Kenntnis der Zielgruppen erleichtert die Umsetzung der dritten Impfung."

Beschluss der GMK

Die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister (GMK) hatte die Auffrischungsimpfungen für bereits Geimpfte am Montag beschlossen.

Der Mainzer Hersteller Biontech hatte für seinen Impfstoff vor rund einem Monat mitgeteilt, dass nach sechs bis zwölf Monaten eine dritte Impfung sinnvoll sei:

WHO: Drittimpfungen vorübergehend stoppen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht den Auffrischungsimpfungen kritisch gegenüber. Sie forderte am Mittwoch, Impfungen vorübergehend bis mindestens Ende September zu stoppen. Die Auffrischungen sollten erst weitergehen, wenn in allen Staaten mindestens zehn Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft seien, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Die Bundesregierung will an den geplanten Corona-Drittimpfungen für Risikogruppen jedoch festhalten. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte, trotz der geplanten Auffrischungsimpfungen im September werde Deutschland bis zum Jahresende 30 Millionen Impfdosen an Länder spenden, in denen bislang noch kaum geimpft werden könne. Auch Frankreich plant nach Angaben von Präsident Macron ab September Drittimpfungen.