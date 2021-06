per Mail teilen

Die Impfkampagne geht voran. Doch immer mehr Menschen stellen sich die Frage: Wie lange hält die Impfung eigentlich? Bei manchen ist die Zweitimpfung fast ein halbes Jahr her. Bald sollen belastbare Daten zur dritten Impfung vorliegen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte dem SWR mit, dass es derzeit noch keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage zur Beantwortung der Frage gibt, wann eine Corona-Impfung aufgefrischt werden sollte. Sobald entsprechende Daten vorliegen würden, werde sich die Ständige Impfkommission (Stiko) umgehend damit befassen. Die Hersteller selbst würden permanent die Dauer der Wirksamkeit ihrer Vakzine prüfen. Rheinland-Pfalz will sich bei einer möglichen Auffrischungsimpfung an die Empfehlungen der Stiko halten.

Die Freiburger Virologin Daniela Huzly hält nichts davon, jetzt zu spekulieren, ob und wann eine dritte Impfung notwendig ist. Bisher lägen keine validierten Daten vor. Diese seien aber in den kommenden Wochen, wahrscheinlich im Juli, zu erwarten, sagt sie im Gespräch mit dem SWR. Zumindest die Mainzer Firma Biontech habe dies angekündigt. Entscheidend sei, vor allem abzuklären, ob es bei der dritten Dosis schlimmere Nebenwirkungen gibt, als bei der zweiten.

Virologin Huzly: Zunächst möglichst viele zwei Mal impfen

Es liefen auch Untersuchungen, ob die Impfung länger als sechs Monate schützt. Doch bevor man über eine dritte Impfung nachdenke, sollten zunächst möglichst viele Menschen zwei Mal geimpft werden, so Huzly. Wenn die Impfkampagne erfolgreich sei, seien auch die älteren Menschen, die bereits zu Jahresbeginn geimpft wurden, mit geschützt. Es sei ein Wettlauf mit der Zeit, denn die Delta-Variante sei da. Also gelte es, erst zwei Mal zu impfen, das sei dann ein guter Schutz in der Bevölkerung, sagt die Medizinerin von der Universitätsklinik Freiburg.

Stand der Impfkampagne in Bund und Land Bundesweit sind (RKI-Angaben, Stand: 21.06.) mehr als 25,8 Millionen Menschen oder mehr als 31 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Etwas mehr als 42 Millionen Menschen (50,8 Prozent) haben mindestens eine Impfung verabreicht bekommen.

In Rheinland-Pfalz haben mehr als 2,1 Millionen Menschen ihre Erst-, und mehr als 1,2 Millionen auch schon ihre Zweitimpfung erhalten. (Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Clemens Hoch (SPD) vom 22.6).



Überhaupt noch gar nicht klar sei, ob man künftig jährlich nachimpfen müsse, so Huzly. Da müsse man vorsichtig sein. Da werde derzeit "viel hochgekocht", sagt sie. Es sei relativ wahrscheinlich, dass zumindest die alten Leute im kommenden Jahr nachgeimpft werden müssten, weil bei ihnen der Impfschutz vermutlich nicht so lange halte, auf Grund der ohnehin schwächeren Immunität im Alter. Bei ihnen falle der Impfschutz daher deutlich schneller ab als bei jüngeren Menschen.

Laufen in Rheinland-Pfalz bereits Planungen für Auffrischungsimpfungen?

Auch das Gesundheitsministerium in Mainz weist darauf hin, dass noch keine belastbaren Daten dazu vorliegen, nach welchem Zeitintervall eine Auffrischung sinnvoll oder geboten ist. Insofern gebe es aktuell im Land noch keine konkreten Planungen für eine mögliche dritte Corona-Impfung.

Dass es aktuell diese Daten noch nicht gebe, bedeute allerdings nicht, dass ein Nachlassen des Impfschutzes erst durch steigende Infektionszahlen auffallen würde, betont ein Ministeriumssprecher in einer Stellungnahme. Es liefen weltweit Untersuchungen, bei denen geimpfte Personen aus verschiedenen Gruppen in Bezug auf ihre Immunabwehr beobachtet würden. Darüber hinaus könnte es sein, dass Auffrischungsimpfungen frühzeitig zur Anpassung an Virusvarianten empfohlen werden. Auch auf diesem Gebiet werde intensiv geforscht, unter anderem mit Blick auf sogenannte vulnerable Gruppen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Biontech-Chef Sahin: Trotz Varianten keine Impfstoffanpassung nötig

Biontech-Chef Ugur Sahin hält trotz der zunehmenden Verbreitung von Virusvarianten derzeit keine Anpassung seines Covid-19-Impfstoffs für nötig. "Um vorbereitet zu sein und schnell reagieren zu können, falls eine dritte Dosis oder eine Anpassung an einen neuen Virusstamm erforderlich werden sollte, analysieren wir kontinuierlich die Wirksamkeit des Impfstoffs", sagte er am Dienstag bei der Hauptversammlung des Mainzer Unternehmens.

Gerade auch mit Blick auf Auffrischungsimpfungen und Virusmutationen hatte sich die EU im Mai 1,8 Milliarden weitere Impfdosen von Biontech gesichert.

Die Beschaffung des Impfstoffes für eine mögliche Auffrischungsimpfung sei Aufgabe des Bundes, so das Mainzer Gesundheitsministerium. Das Land sei für die Organisation der Impfzentren zuständig. Die Impfzentren würden bis mindestens 30. September mitfinanziert. Über das weitere Vorgehen berieten die Länder derzeit mit dem Bund.

Großes Fragezeichen: Ausbreitung der Delta-Variante

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch hier im Südwesten aus. Nicht nur in Baden-Württemberg steigen die Fallzahlen, auch in Rheinland-Pfalz. Die Delta-Variante macht mittlerweile neun Prozent der nachgewiesenen Infektionen mit Mutanten in Rheinland-Pfalz aus.

Rheinland-Pfalz sei auf ein denkbares Szenario mit erneut steigenden Fallzahlen gut vorbereitet, erklärt das Gesundheitsministerium. Alle Gesundheitsämter hätten die Kontaktnachverfolgungs-Software SORMAS eingerichtet. Die Kapazitäten für Tests und Sequenzierungen seien bewährt und die Abläufe eingespielt. Wichtig bleibe aber, dass sich im Laufe des Sommers so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Dies schütze insbesondere Ältere und Vorerkrankte.