Dreyer: Spiegel hatte Vertretung im Kabinett

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich am Montag zur Urlaubsreise von Anne Spiegel (Grüne) geäußert. Dreyer sagte, in ihrem Sommerurlaub nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr habe sich die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Spiegel von einem ihrer beiden Staatssekretäre vertreten lassen. In dieser Zeit zwischen dem 23. Juli und dem 29. August sei somit auch das Umweltministerium bei den Kabinettssitzungen dabei gewesen, so Dreyer.