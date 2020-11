per Mail teilen

Vor der nächsten Schalte der Länderchefs mit Kanzlerin Merkel lehnt Malu Dreyer Schulschließungen weiter vehement ab. Zudem sprach sie sich für eine Aufwertung der Pflege aus.

"Wir haben in einem großen Kraftakt viele Bereiche des öffentlichen Lebens geschlossen, damit Kitas und Schulen offen bleiben können", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Man habe während der Schließungen im Frühjahr schmerzlich erfahren, wie sehr viele Kinder und ihre Familien darunter gelitten hätten. "Daher halte ich die Diskussion um Schulschließungen aktuell für falsch", so die SPD-Politikerin weiter.

Zwischenbilanz mit Merkel

Zwei Wochen nach dem Inkrafttreten der jüngsten bundesweiten Kontaktbeschränkungen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Zwischenbilanz ziehen. Die Bundesregierung hat bereits klar gemacht, dass sie angesichts der bis zuletzt gestiegenen Zahlen derzeit keinen Anlass für Lockerungen sieht.

Mit Blick auf die Zunahme schwerer Corona-Erkrankungen und der Engpässe in Krankenhäusern sprach sich Malu Dreyer auch für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte aus. "Für eine langfristige Pflege-Strategie ist es wichtig, dass wir zu einer besseren Bezahlung kommen", sagte Dreyer. Dazu sei ein allgemeingültiger Tarifvertrag nötig. Für die Menschen in Pflegeberufen sei die Zunahme der schweren Corona-Krankheitsverläufe eine "enorme Belastung".

Erste Erkenntnisse über Lockdown-Effekte frühestens Montag

Zwar gebe es erste Anzeichen, dass sich die Dynamik der Infektionen abschwäche. Aber: "Die Lage bleibt ernst", so Dreyer weiter. Frühestens am Montag lasse sich ablesen, ob und wie der Teil-Lockdown wirke. "Der Schlüssel für den Erfolg in der Pandemie-Bekämpfung bleibt das Verhalten von jedem und jeder einzelnen", mahnte die Ministerpräsidentin.