Land RLP will Nahwärmenetze im Ahrtal fördern

Neben Marienthal, wo am Sonntag ein Nahwärmenetz in Betrieb gegangen ist, planen auch andere Gemeinden an der Ahr Nahwärmenetze. Es fehlt ihnen allerdings noch an Fördergeldern, um die Projekte tatsächlich realisieren zu können. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist optimistisch, dass das Land einen Weg findet, um die Gemeinden zu unterstützen.