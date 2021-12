Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die Clubs und Diskotheken in Rheinland-Pfalz noch vor Weihnachten schließen müssen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstagabend an. Die Landesregierung will damit die neuen Befugnisse nutzen, die der Landtag diese Woche in einer Sondersitzung beschlossen hatte.