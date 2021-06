Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihr Parteikollege Olaf Scholz haben bei Bund-Länder-Beratungen offenbar eine zügigere Energiewende gefordert.

Aus Teilnehmerkreisen heißt es, Malu Dreyer habe in den Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag auf einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien gedrängt, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Außerdem wird der Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit der Aussage zitiert: "Wir hängen bei den Ausbauzielen überall hinterher. So läuft das nicht." So ließen sich die Klimaziele für 2030 nicht erreichen. Vor allem auf die Zeit nach 2030 blickte zuletzt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil, das Klimaschutzgesetz des Bundes greife zu kurz und hinterließe zu hohe Klima-Lasten.

Neues Klimaschutzgesetz im Bundestag diskutiert

Der Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz wurde am Donnerstag erstmals im Bundestag diskutiert. Mit der Änderung des Gesetzes will die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben verschärfen und das Ziel der CO2-Neutralität bis 2045 verankern.

Klimaschutz für die Deutschen wichtigstes Thema vor Bundestagswahl

Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend nennen 28 Prozent der Befragten den Umwelt- und Klimaschutz als wichtigstes oder zweitwichtigstes Thema vor der Bundestagswahl.