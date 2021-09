"Rote Linie ziehen bei Hass und Hetze"

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach der Tötung eines Tankstellen-Kassierers in Idar-Oberstein die Hetze von Corona-Leugnern verurteilt.

Ein Teil dieser Bewegung rechtfertige oder begrüße sogar die Tat, sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz. Wer das tue, bereite den Boden für neue Gewalt. Sie kündigte an, konsequent gegen solche Vorfälle vorzugehen.