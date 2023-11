per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht in den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Flüchtlingspolitik ein wichtiges Signal. Die Ministerpräsidenten hatten sich in der Nacht mit Bundeskanzler Scholz darauf geeinigt, dass der Bund einen Pauschalbetrag von 7.500 Euro jährlich pro Flüchtling für die Unterbringung zahlt. Gleichzeitig sollen die Flüchtlinge weniger Geld bekommen. Dreyer sagte in Mainz, sie sei mit den beschlossenen Maßnahmen sehr zufrieden.