Wie agierten Dreyer und Lewentz während der Flutkatastrophe?

Im Flut-Untersuchungsausschuss des Landtags geht es heute darum, wie die Landesregierung in der Flutnacht vorgegangen ist. Dazu sollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) befragt werden.

Bisherige Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss und öffentlich gewordene Chatprotokolle erwecken den Eindruck, dass die Landesregierung das Ausmaß der Katastrophe lange nicht erkannt hat - offenbar bis tief in die Flutnacht hinein. Nach einem Besuch der Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler am frühen Abend des 14. Juli berichtete Lewentz demnach an Dreyer: Hinweise auf eine "dramatische Lage" habe er nicht wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war am Oberlauf der Ahr schon Land unter.

Wie und wann wurden Dreyer und Lewentz über die Lage informiert?

Gegen 22 Uhr schrieben sich Dreyer und Lewentz mehrfach SMS. In einer Nachricht der Ministerpräsidentin hieß es: "Ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst morgen Mittag erreicht ist? Ist ja wirklich schlimm." Danach hatten beide - laut der Protokolle - erst wieder am kommenden Morgen gegen 5.30 Uhr miteinander Kontakt. Dreyer und Lewentz sollen nun im Ausschuss unter anderem berichten, wie sie über die Hochwasserlage im Norden des Landes informiert wurden. Was sie dann unternommen haben und wie innerhalb der Landesregierung kommuniziert wurde.

Die damalige, auch für den Hochwasserschutz zuständige, Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) hatte im U-Ausschuss ausgesagt, an dem Flutabend keinen direkten Austausch mit Dreyer oder Lewentz gehabt zu haben. Bei ihrer Befragung berichtete Spiegel, den Abend in ihrer Mainzer Privatwohnung verbracht und bis in die Nacht Telefonate geführt zu haben, unter anderem mit ihrem Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) und ihrem Parteikollegen Bernhard Braun.

Opposition sieht Führungsversagen der Landesregierung

Die Opposition wirft der Landesregierung Führungsversagen vor. Es habe offensichtlich keine klare Kommunikation gegeben. In Luxemburg sei in der Flutnacht die gesamte Regierung zur Krisensitzung zusammengetreten, in Rheinland-Pfalz sei die Landesregierung schlafen gegangen, sagte der CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss, Dirk Herber. Die Ministerpräsidentin müsse im Ausschuss erklären, warum sie in der Flutnacht nicht eingegriffen habe. Der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, sprach von einem Schlüsseltag im U-Ausschuss, um die politische Verantwortung für die Flutkatastrophe zu klären.

Herber geht bereits jetzt davon aus, dass Dreyer und Lewentz noch weitere Male in den Untersuchungsausschuss geladen werden müssen. Der jetzige Zeitpunkt der Befragung sei "völlig deplatziert", unter anderem weil viele Akten, die den Ausschuss-Mitgliedern vorliegen, noch nicht ausgewertet seien. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hätten den Termin durchgesetzt.

Als weitere Zeugen sind heute unter anderem Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) sowie der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Thomas Linnertz, geladen.

Staatsanwaltschaft ermittelt nicht gegen Regierungsmitglieder

Strafrechtliche Versäumnisse der rheinland-pfälzischen Landesregierung sieht die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen der tödlichen Flut bislang keine. Die Behörde ermittelt seit rund sieben Monaten. Es gebe keine Hinweise darauf, dass bei derzeitigen oder früheren Mitgliedern der Landesregierung Informationen vorgelegen hätten, "die aus strafrechtlicher Sicht deren Eingreifen erfordert hätten", so die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen richten sich bisher gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, und ein Mitglied der damaligen Einsatzleitung. Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.