Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben am Dienstag über zwei Themen diskutiert, die für die Menschen in Rheinland-Pfalz von großer Bedeutung sind. Wie sieht in Anbetracht steigender Infektionszahlen die künftige Corona-Strategie des Landes aus? Und wie gestaltet sich der Wiederaufbaufonds für die Opfer der Katastrophenflut in Rheinland-Pfalz? Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informierte nach der Schalte über die Ergebnisse. Die Pressekonferenz können Sie hier noch einmal anschauen.