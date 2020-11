Falls amerikanische Truppen vom US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel abgezogen werden, will das Land Rheinland-Pfalz der Region rund um die Airbase helfen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Montag bei einem Treffen mit Eifeler Lokalpolitikern in Trier ihre Unterstützung zugesichert. mehr...