Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zu möglichen Corona-Lockerungen ist die Stimmung im Land angespannt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nun Lockerungen in Modellregionen angeregt.

Dreyer warb dafür, Konzepte für Lockerungen in Modellregionen zu testen. Ein Jahr nach dem ersten Lockdown könne die Politik die Menschen "nicht für weitere Monate in ihre vier Wände verbannen", sagte Dreyer der "Welt" (Donnerstagsausgabe). "Ich plädiere dafür, dass wir in Modellregionen stärker ausprobieren sollten, welche Möglichkeiten es zusätzlich gibt."

Schwarz-Weiß-Malerei für Dreyer nicht sinnvoll

Die SPD-Politikerin riet dazu, auf generelle Schließungen, aber auch auf pauschale Öffnungen zu verzichten. Man müsse differenziert vorgehen, sagte Dreyer. "Denn wir sehen, dass sich Hotspots auch wieder zu Gebieten mit niedrigen Inzidenzen entwickeln können, wenn man konsequent vorgeht. Das macht Mut." Deswegen seien Lösungen notwendig, die "nicht nur schwarz/weiß oder auf/zu lauten".

Gartenlokal auf jeden Fall dem Mallorca-Trip vorzuziehen

Ein wichtiges Anliegen in diesem Bereich sei ihr die Außengastronomie, sagte Dreyer. Dieses Thema wolle sie bei den nächsten Beratungen ansprechen. "Ich will lieber, dass die Menschen bei uns wandern und mit Abstand und Hygiene in ein Gartenlokal gehen können, statt für die Osterferien nach Mallorca zu fliegen und uns möglicherweise Infektionen einzuschleppen", erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin.

Dehoga: Moselufer sicherer als der Malle-Strand

Mit ihren Aussagen dürfte Dreyer beim deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) offene Türen einrennen. Der fordert nämlich die sofortige Öffnung von Hotels und Gaststätten. "Die Politik hat mehrmals auf allen Ebenen erklärt, dass die Betriebe des Gastgewerbes nicht geschlossen wurden, weil sie unsicher sind, sondern dass man damit die Mobilität eingrenzen wollte", sagte der rheinland-pfälzische Dehoga-Präsident Gereon Haumann.

Wenn die Mobilität das Grundübel der Pandemie sein solle, könne kein Mensch verstehen, dass man nach Mallorca, aber nicht in ein deutsches Hotel fahren dürfe, so Haumann. "Das Moselufer ist sicherer als der Malle-Strand."

Die Bundesregierung hatte am vergangenen Freitag die Reisewarnung für Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark aufgehoben. Damit ist der Urlaub dort wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland möglich.

Haumann: R-Wert überholt

Haumann forderte von der Politik eine Abkehr vom Corona-Inzidenzwert als Hauptkriterium für das weitere Handeln. Vielmehr müssten Kriterien wie Impfquote, Testquote und die Auslastung der Intensivbetten bei Corona-Maßnahmen betrachtet werden.

Am nächsten Montag gibt es erneute Bund-Länder-Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.