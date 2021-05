per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung entscheidet heute über Lockerungen der Corona-Auflagen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die Ergebnisse am Nachmittag vorstellen.

Vorgesehen ist ein Drei-Stufen-Plan. Den hatte Ministerpräsidentin Dreyer schon in der vergangenen Woche angekündigt. Die ersten Lockerungen sollen demnach ab Mittwoch gelten - aber nur in Kreisen und Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100.

Dort soll unter anderem der gesamte Handel wieder öffnen dürfen. Es gelten dann die gleichen Bedingungen wie bisher in den Lebensmittelgeschäften, so die Staatskanzlei. Vorgaben wie "Bestellen und Abholen" fallen damit wohl weg.

Die Einzelheiten werden am Vormittag vom Landeskabinett beschlossen. Vorgesehen ist auch, dass wieder Ferienwohnungen vermietet werden dürfen. Auch die Übernachtung in Wohnmobilen mit eigenen sanitären Anlagen soll dann wieder möglich sein. Darüber hinaus sind Lockerungen für die Bereiche Sport und Kultur geplant.

Pressekonferenz von Malu Dreyer ab 14:00 Uhr im Livestream

Weitere Lockerungen zu Pfingsten und Fronleichnam

Grundlage für den Perspektivplan der Landesregierung sind die recht kontinuierlich sinkenden Infektionszahlen. "Das Licht am Ende des Tunnels wird jeden Tag heller", sagte Ministerpräsidentin Dreyer. "Wir gehen mit vorsichtigen Schritten einem guten Sommer entgegen." Der Plan biete unter anderem der stark betroffenen Tourismus- und Gastronomiebranche eine wichtige Perspektive, insbesondere mit Blick auf die anstehenden Pfingstferien.

Die zweite Stufe der Lockerungen ist somit auch zum Pfingstwochenende, ab dem 21. Mai, geplant. Ein dritter Öffnungsschritt ist für den 2. Juni zu Fronleichnam vorgesehen. Die Details wurden in den vergangenen Tagen von den zuständigen Ministerien erarbeitet. Auch die Kommunalen Spitzenverbände, die Wirtschaft, der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sowie der Einzelhandelsverband sollten bei den Beratungen einbezogen werden.

Etwa zwei Drittel der Kreise und Städte unter 100

Von den 36 Kreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz melden inzwischen 22 eine Inzidenz von unter 100. Das heißt, sie könnten von den geplanten Lockerungen profitieren. Voraussetzung: die Inzidenz muss mindestens fünf Tage unter 100 liegen. Was genau dann wieder möglich ist, wird Ministerpräsidentin Dreyer am Nachmittag erläutern.