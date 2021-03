per Mail teilen

Einen Tag nach dem Wahlsieg der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer sich erfreut geäußert. Dreyer sagte im Willy-Brandt-Haus in Berlin, der Wahlsieg habe sie und ihre Partei beflügelt. Hauptanliegen der SPD sei es, dass die Gesellschaft und die Unternehmen gut aus der Coronakrise kämen. Aber auch soziale Gerechtigkeit, der Klimaschutz und der Zusammenhalt in der Gesellschaft stünden im Mittelpunkt der SPD-Politik.