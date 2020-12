Das rheinland-pfälzische Kabinett berät am Dienstag, wie im Land die Corona-Maßnahmen an Weihnachten und Silvester aussehen sollen. Die Ergebnisse will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittag bekanntgeben.

Im gesamten Land gingen die Infektionszahlen nicht stark genug zurück, sagte Dreyer am Montag. Sie hatte bereits vor einigen Tagen zu "großer Zurückhaltung" im Umgang miteinander zu Weihnachten und Silvester geraten und die Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar begrüßt. Dreyer-Pressekonferenz im SWR-Livestream Ministerpräsidentin Malu Dreyer will am Dienstag nach der Kabinettssitzung darüber informieren, ob und wie die Corona-Maßnahmen an Weihnachten und Silvester geändert werden. Der SWR zeigt die Pressekonferenz ab 14:00 Uhr hier und auf Facebook im Livestream. Bayern hatte am Vortag mit verschärften Corona-Beschlüssen die Debatte um härtere Maßnahmen befeuert. Sie begrüße, dass jetzt auch der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verschärfte Maßnahmen für Hotspots umsetze, so Dreyer. Rheinland-Pfalz habe bereits vergangene Woche zusammen mit den kommunalen Vertretern aus Hotspot-Regionen weitgehende Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen verfügt. "Diese Möglichkeit hat jedes Bundesland, so haben wir es in der Ministerpräsidentenkonferenz vom 25. November beschlossen", so die Ministerpräsidentin. Zur bundesweiten Debatte, ob es noch vor Weihnachten eine weitere Corona-Schalte zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten geben soll, äußerte sich Dreyer nicht. Video herunterladen (5,4 MB | MP4) Sechs Kommunen über Inzidenz von 200 In Rheinland-Pfalz liegen bisher die Kommunen der Vorderpfalz, der Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer über einer Sieben-Tagesinzidenz von mehr als 200 Infizierten auf 100.000 Bürgerinnen und Bürger. In den drei Städten greifen bereits seit Samstag zusätzliche Schutzmaßnahmen; die übrigen drei Gebietskörperschaften folgen ab Dienstag. Dabei gelten folgende Einschränkungen. Eine strengere Kontaktbegrenzung: Ein Hausstand plus zwei Personen aus nur noch einem weiteren Hausstand

Eine zusätzliche Besuchsbegrenzung in Alten und Pflegeheimen: 1 Person für 1 Stunde am Tag

Eine Begrenzung der allgemeinen Ladenöffnung bis 21:00 Uhr

Ein Verkaufsverbot alkoholischer Getränke in der Zeit von 21:00 bis 6:00 Uhr

Eine Ausgangsbegrenzung in der Zeit von 21:00 bis 5:00 Uhr und ein strenger Vollzug der Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und belebten Straßen

Wechselunterricht grundsätzlich ab der 8. Klasse mit wenigen definierten Ausnahmen wie z.B. den Abschlussklassen Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.