Die rheinland-pfälzische Landesregierung will am Abend ihr Konzept für ein Corona-Warnsystem vorstellen. Im Vorfeld kommen die Ministerpräsidenten zu einer Schalte mit Kanzlerin Merkel zusammen.

Noch ist die Landesregierung dabei, sich mit den kommunalen Spitzenverbänden abzustimmen, wie genau das Warnsystem aussehen soll - und welche Folgen es hat, wenn gewisse Grenzwerte überschritten werden. Fest steht bislang nur, dass das System nicht Corona-Ampel heißen und die Farbe Grün nicht auftauchen wird. Denn in einer Pandemie, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Begründung, stünden die Zeichen nie auf Grün.

Der Beginn ist für 18:00 Uhr geplant - es kann hier allerdings, je nach Verlauf der Schalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, zu Verschiebungen kommen.

Dreyer will bundesweit gültige, aber flexibel einsetzbare Maßnahmen

Vermutlich wird es für jeden Grenzwert einen Katalog mit Einschränkungen geben, die dann - je nach Situation vor Ort - in Kraft gesetzt werden. Dreyer und ihr bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) haben sich bereits für ein bundesweites Alarmsystem ausgesprochen. Das wird vermutlich am Nachmittag bei einer Schalte der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Thema sein.

Das könnte bei Bund-Länder-Schalte herauskommen

Im Vorfeld der Schalte wurde am Dienstag die Beschlussvorlage für das Gespräch bekannt. Wie die dpa berichtet, plädiert der Bund angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen für eine Beschränkung der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern. Demnach soll sich nur noch 25 Menschen bei privaten Feiern treffen dürfen. Im öffentlichen Raum ist laut dpa ine Teilnehmerzahl von 50 Personen anvisiert.

Dreyer betonte im Vorfeld der Schalte im Falle eines bundeseinheitlichen Katalogs von Schutzmaßnahmen die Notwendigkeit eines dezentralen Ansatzes: "Wir brauchen in den Ländern die notwendige Flexibilität. Wenn in München die Infektionszahlen durch die Decke gehen, brauchen wir in Mainz, Koblenz oder Ludwigshafen keine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen."

Dreyer: Ort- und situationsabhängige Entscheidungen notwendig

Genauso könne es unterschiedliche Maßnahmen für städtische und ländliche Regionen geben. "Das Virus macht zwar nicht an Landesgrenzen halt, aber es macht einen Unterschied, ob ich in einer Region mit hohen oder niedrigen Infektionszahlen lebe und ob tendenziell viele Menschen zusammenkommen oder nicht", betonte die Regierungschefin.