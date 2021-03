per Mail teilen

In ihrer Pressekonferenz am Dienstagmorgen begründete Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Lockdown über Ostern mit dem Ziel, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Auch mögliche Lockerungen sollen auf die Zeit nach Ostern verschoben werden. Dabei sollten neue Konzepte zur Kontaktnachverfolgung und mehr Corona-Tests helfen, sagte Dreyer.