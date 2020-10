Bund und Länder haben sich am Mittwochabend auf verschärfte Corona-Maßnahmen verständigt. Was das für Rheinland-Pfalz bedeutet, will Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute erläutern. Sehen Sie die Pressekonferenz ab 11 Uhr hier live.

Gestern Abend zeigte sie sich im SWR vorerst zufrieden mit den Beschlüssen. Der Warn- und Aktionsplan aus Rheinland-Pfalz werde nun auch auf Bundesebene ein Stück weit umgesetzt, sagte Dreyer dem SWR. Man brauche aber die Solidarität aller Bürger und Bürgerinnen. Beim Beherbergungsverbot wolle man die Erfahrungen der Herbstferien abwarten, die ja bereits liefen. Danach werde man überlegen, was eine gemeinsame Lösung sein könne, sagte die SPD-Politikerin. Nicht mehr die Mehrheit der Bundesländer sei der Auffassung, dass das Instrument Beherbergungsverbot ein gutes Instrument ist. Dies sei ja auch die Auffassung in Rheinland-Pfalz. Die Menschen aus Risikogebieten, in denen der Inzidenzwert bei 50 liege, seien dringend aufgerufen, nicht zu verreisen, wenn es nicht dringend nötig sei, betonte Dreyer. "Sehr, sehr schwierige Phase" Es sei eine "sehr, sehr schwierige Phase", ergänzte Dreyer am Morgen im SWR. Die Zukunft der Pandemie werde jetzt entschieden. Nach den jetzigen Beschlüssen müsse regelmäßig neu geschaut werden mit der Frage: "Wo stehen wir?" Angesichts der angespannten Corona-Lage haben sich Bund und Länder am späten Mittwochabend auf zahlreiche neue Corona-Maßnahmen geeinigt. Dazu zählen eine erweiterte Maskenpflicht, eine Sperrstunde in Hotspots sowie die Beschränkung der Gästezahl bei Feiern - das hatte vor allem Rheinland-Pfalz verlangt. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll eine Sperrstunde ab 23 Uhr für die Gastronomie gelten. Im öffentlichen Raum dürfen sich dann nur noch maximal zehn Personen treffen. Wie ist die Umsetzung in Rheinland-Pfalz? Wie diese Punkte in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden sollen, will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Öffentlichkeit heute (11 Uhr) vorstellen. Dreyer-Pressekonferenz im SWR-Livestream Der SWR zeigt die Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag ab 11 Uhr hier im Livestream. Weniger Teilnehmer bei Privatfeiern Dreyer hatte sich zuvor für eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen bei Privatfeiern stark gemacht. Zudem hatte Rheinland-Pfalz das zunächst bundesweit vereinbarte Beherbergungsverbot auf Eis gelegt, nachdem es innerhalb des Bundeslandes, aber auch in anderen Bundesländern scharfe Kritik an der Bestimmung gegeben hatte.