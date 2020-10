Die rheinland-pfälzische Landesregierung schränkt die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern landesweit ein. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Schaltkonferenz mit Vertretern der Städte und Kreise an.

Die Hauptursache für Corona-Infektionen seien private Feiern und Familienfeiern, sagte Dreyer am Donnerstag. Die Zahl der Teilnehmer werde deshalb ab Montag landesweit gesenkt - von 75 auf 25. Bisher galten solche Einschränkungen nur in Regionen mit hohen Infektionszahlen.

In einzelnen Kommunen, in denen die Warnstufe Rot gilt, sind die Regeln allerdings schon heute strenger, hier sind mitunter nur maximal zehn Teilnehmer erlaubt. Diese Regeln würden weiter gelten und blieben von der neuen landesweiten Obergrenze unberührt, sagte die Ministerpräsidentin.

Gesellschaftliches Leben soll nicht heruntergefahren werden

Nach Überzeugung der kommunalen Gesundheitsämter lasse sich derzeit ein Großteil der Corona-Neuinfektionen auf Familienfeste und private Partys zurückführen. Daher zielten die jetzt beschlossenen Einschränkungen auch nicht auf die Gastronomie oder Kulturveranstaltungen, versicherte Dreyer: "Wir wollen nicht das gesellschaftliche Leben insgesamt herunterfahren."

Dreyer appellierte an die Menschen, auf private Feiern generell zu verzichten. "Es ist derzeit nicht die Zeit für Feiern", rief sie die Bevölkerung zur Zurückhaltung auf. "Wir haben die Lage dann im Griff, wenn sich die Menschen an die Regeln halten."

Weiter enge Kooperation von Land und Kommunen

Land und Kommunen arbeiteten weiter sehr eng zusammen, sagte Dreyer. Die Entwicklung der Corona-Infektionen im Land erfülle alle mit großer Sorge. Und die Gefahr einer Ansteckung sei da am größten, wo Menschen ohne Maske und Abstand zusammen sitzen.

Die Zahl der bestätigten neuen Corona-Fälle stieg am Donnerstag in Rheinland-Pfalz auf 546 und ist damit so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Landesweit erreichte die Zahl der Infizierten bezogen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen einen Wert von 50,4.