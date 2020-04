Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt.

In einem Interview mit den ARD-Tagesthemen sagte Dreyer: Sie könne sich gut vorstellen, dass etwa der Einzelhandel schon bald wieder öffnet. Die Menschen würden sich sehr diszipliniert beim Einkaufen verhalten. Bei den für kommenden Mittwoch anberaumten Beratungen zwischen Bund und Ländern werde sicher auch diskutiert, wann der Schulbetrieb stufenweise wieder aufgenommen werden kann.

Dreyer will neue Hygieneoffensive

Mit den strikten Maßnahmen würden auch Grundrechtsbeschränkungen einhergehen, die es zu bedenken gelte, so Dreyer. Sie sagte zudem, dass man nach möglichen Lockerungen eine neue Hygieneoffensive benötige. So schnell in die Normalität werde es nicht gehen, das müsse jedem Bürger auch gesagt werden. Alles andere sei ein Trugschluss, so die Ministerpräsidentin. Die Gesundheit stehe weiterhin an erster Stelle.

Besonderer Schutz für Risikogruppen

Risikiogruppen brauchten auch in Zukunft einen besonderen Schutz, so Dreyer. Aber sie halte es mit dem Grundsatz, dass jeder Mensch gleich sei. Auch junge Menschen mit einer Vorerkrankung seien gefährdet.