Ansprache: Dreyer ruft Rheinland-Pfälzer zu Geduld auf

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Rheinland-Pfälzer in der Corona-Krise weiter zu Geduld aufgerufen. In einer für das SWR-Fernsehen aufgezeichneten Ansprache sagte sie, es sei wichtig, dass die Bürger sich weiter an die Einschränkungen hielten.