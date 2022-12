Dreyer: "Eine Frage der Menschlichkeit"

per Mail teilen

In ihrer Neujahrsansprache hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auch über den Ukraine-Krieg und die Folgen gesprochen. Alleine nach Rheinland-Pfalz seien inzwischen 44.000 Menschen aus der Ukraine gekommen. "Dass wir in unserem Bundesland so viele Menschen aufnehmen, ist eine Frage der Menschlichkeit. Ich danke allen, die vor Ort helfen. Mir ist bewusst, dass die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen von uns als Gesamtgesellschaft viel abverlangt", sagte Dreyer.